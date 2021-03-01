الرئيس الروسي: لقاحاتنا فعالة ضد سلالات فيروس كورونا الجديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا، فعالة كذلك ضد سلالات الفيروس التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف بوتين - في تصريحات له خلال لقاء مع رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي فيرونيكا سكفورتسوفا، ونقلها موقع "روسيا اليوم" - "تم إبلاغي، بأن اللقاحات المتوفرة لدينا اليوم، فعالة ضد هذه السلالات والطفرات، التي تخيف اليوم الجميع، وليس فقط في أوروبا".

وتشهد العديد من الدول الأوروبية، ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد بدأت من المملكة المتحدة، وانتشرت بشكل كبير في عدت دول؛ ما دفع الكثير من الدول لإعادة قرارات الغلق مرة أخرى.