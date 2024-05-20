تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ تقوم بالبحث في ظروف صعبة للغاية، ونظرا لعدم إمكانية تواجد السيارات والدراجات النارية في المنطقة، تقوم القوات بالبحث سيرا على الأقدام.

وأوردت أن الطقس ليس جيداً على الإطلاق والجو البارد أصبح مزعجاً للغاية، لكن قوات الإنقاذ والأهالي لم يتراجعوا ويقومون بالبحث بقوة.

وتتواجد القوات العسكرية بشكل كبير في المنطقة وتقوم بعملية تفتيش وفق المهمة الموكلة إليها.

وقالت: "في منطقة الحادث بالنسبة لمروحية الرئيس، وبسبب الارتفاعات العالية والجبال، لم يكن هناك إمكانية لأي اتصالات أو راديو أو هاتف أو هاتف محمول، وتتم العملية بصعوبة".

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

هذا وقال مراسل روسيا اليوم مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.