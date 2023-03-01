مصر تنظم أكبر مسابقة برمجيات على مستوى العالم في شرم الشيخ



تستضيف مصر أكبر وأقدم مسابقة برمجيات على مستوى العالم في منتجع شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 115 دولة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "يسعدنا اختيار الأكاديمية لتنظيم واستضافة المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ICPC 2023 في دورتها السابعة والأربعين بعد منافسة قوية من خمس دول أخرى"، مشيرا إلى تنظيم مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم السبت المقبل بمشاركة المدير التنفيذي للمسابقة بيل باوتشر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أن الفعالية تعد أكبر وأقدم مسابقة برمجيات للجامعات على مستوى العالم ويتم إقامتها منذ عام 1977 وحتى الآن ومقرها الرئيسي في جامعة بيلور- تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في المسابقة كل عام مايقرب من 60 ألف طالب وطالبة من 115 دولة مختلفة في مجال البرمجة على عدة مستويات للوصول إلى التصفيات النهائية لأفضل 150 فريقا يتم اختيارهم من 20 ألف فريق مشارك.

وأشار عبد الغفار إلى أن اختيار الأكاديمية لتنظيم هذا الحدث هو دليل على مكانة مصر فى العالم وتميزها فى مجال البرمجة، بالإضافة إلى قدرتها على استضافة مثل هذه الفعاليات الضخمة بمدينة السلام في شرم الشيخ.

وأكد أن المشاركين بهذه المسابقات على مدار العقود الماضية نجحوا في تأسيس كبريات الشركات العالمية في مجال البرمجيات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وغيرها من الشركات التى تقدر قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية.

يشار إلى أن الأكاديمية العربية منذ عام 2007 وحتى الآن هي المقر الإقليمي للمسابقة بالمنطقة العربية وقارة أفريقيا، وتنظم كل عام التصفيات العربية والأفريقية ACPC، حيث نجحت الأكاديمية بالنهوض بعدد المشاركين من 45 فريقا من ست دول عربية عام 2007 إلى 3800 فريق من 28 دولة عربية وأفريقية عام 2022.