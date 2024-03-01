الجيش الإسرائيلي: لم نتعمد مهاجمة سكان غزة أثناء انتظار المساعدات

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن الجنود الإسرائيليين لم يهاجموا أي شخص عمدا، وذلك بعد استشهاد العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون انتظارا للحصول على مساعدات في غزة.

وجاء في بيان لهاجاري نشر عبر منصة التواصل الإجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس، أنه عندما وصلت قافلة المساعدات المكونة من 30 شاحنة بتيسير من الجيش الإسرائيلي،"تحرك آلاف الغزيين نحو الشاحنات".

وقال هاجاري إن "البعض بدأ في الدفع بعنف وحتى دهس سكان غزة الآخرين حتى الموت، ونهبوا الإمدادات الإنسانية".

وتابع أن "الحادث المؤسف أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من سكان غزة".

وذكر هاجاري أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا فقط طلقات تحذيرية في الهواء لتفريق الحشود، مضيفا أن القوات تراجعت بعد ذلك.

وقال: "إن الجيش الإسرائيلي لم يشن أي غارة تجاه قافلة المساعدات".

وتابع "إننا ندرك معاناة الأبرياء في غزة. ولهذا السبب نسعى إلى إيجاد سبل لتوسيع جهودنا الإنسانية".

ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

واتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة التي تديرها حماس الجنود الإسرائيليين باستشهاد 104 أشخاص بالرصاص وإصابة 760 آخرين يوم الخميس أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين.