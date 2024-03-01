فوض هشام حلمي بكر، المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام رسمي في القضايا بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن، وذلك بعد أيام من أزمة اختفاء والده، واتهامه بأن زوجته سماح القرشي اختطفته في إحدى قرى الدولة.

ومن المقرر أن يحضر نجل حلمي بكر إلى مصر، خصيصًا بعد أزمة اختفاء والده وتدهور حالته الصحية.

وكان نجل حلمي بكر، اتهم زوجة والده باختطافه، وهروبها به إلى أحد قرى الريف المصري، فضلًا عن منع أسرته وزملائه الموسيقيين من التواصل معه، بالإضافة إلى رفضها طلب عائلة "حلمي" بعودته معهم إلى مقر إقامته في المهندسين خلال زيارتهم له في غضون الأيام الماضية.

من جهتها نفت سماح، زوجة حلمي بكر، ما قاله نجله هشام، مضيفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "حلمي هو اللي رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقررنا الذهاب للشرقية واعتبارها فترة نقاهة".

وتابعت: "هشام كان في القاهرة في وقت وجود والده هناك وهو اللي رفض يزوره حلمي".