الصليب الأحمر الدولي يطالب بإدخال مساعدات فورية إلى غزة

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر.



وقالت اللجنة الدولية في منشور عبر فيسبوك: "بالأمس (الخميس)، دفع اليأس آلاف المدنيين إلى التجمهر حول قافلة غذائية، وبسبب أعمال العنف التي تلت ذلك من قبل القوات الإسرائيلية، قتل أكثر من مئة وأصيب مئات آخرون".



وأضافت أن "هذا تذكير صارخ بالسبب وراء ضرورة دخول كميات كبيرة من المساعدات فورا إلى غزة، خاصة الشمال، والتمكن من إيصالها بأمان إلى المحتاجين إليها"، وفقا لوكالة الأناضول.



والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى إلى ارتقاء 112 شهيدا وإصابة 760 شخصا.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.