مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد زوجة حلمي بكر ويتهمها بقتله

نعى المستشار مرتضى منصور، الموسيقار حلمي بكر، الذي توفي مساء اليوم الجمعة، بعد صراع كبير مع المرض.

وقال منصور: "توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر، الذي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة، وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفه رغم حالته الصحية، وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت التي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة".

وأضاف: "تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم؛ لذلك بصفتي وكيلا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله".

وتابع: "أنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان".