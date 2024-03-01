مجلس الوزراء: أسعار بعض السلع سجلت انخفاضا بعد صفقة رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحصيلة الدولارية التي توفرها صفقة رأس الحكمة، ستساعد الحكومة في توفير سيولة دولارية بما يضبط سعر الصرف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه السيولة تساعد الحكومة على استيفاء الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية والأدوية والأعلاف ومدخلات الإنتاج.



وأوضح أن أسعار بعض السلع سجّلت انخفاضًا بعد صفقة رأس الحكمة على ضوء انخفاض الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الحصيلة الدولارية تستخدمها الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



ولفت إلى استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصادي بغض النظر عن صفقة رأس الحكمة والحصيلة الدولارية التي ضخّتها.



ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا في الخطة الاستثمارية على قطاعات تحظى بالأولوية للمواطنين مثل الصحة والتعليم ومشروعات مبادرة حياة كريمة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحمصاني، أن الحكومة تسلمت خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.