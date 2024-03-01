 البحيرة.. الكشف على 1403 مواطنين في قافلة طبية مجانية بجزيرة نكلا بشبراخيت - بوابة الشروق
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البحيرة.. الكشف على 1403 مواطنين في قافلة طبية مجانية بجزيرة نكلا بشبراخيت

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 12:27 م

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تنظيم إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت، كشف خلالها على ١٤٠٣ مواطنين، من خلال ١٠ عيادات طبية.

وقال جميعة إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٢٠٠ - عيادة الأطفال ٢٣٦ - الجراحة ٢٠٥ - النساء ١٠١ - تنظيم الأسرة ٥١- العظام ٢٠٤ - الأسنان ١١٢).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 


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