ناريندرا مودي: الهند مصنع العالم

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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن حملته الخاصة بالترويج للمنتجات المحلية (فوكال فور لوكال) تؤتي ثمارها حيث صارت منتجاتها عالمية، ولها وجود ملحوظ في أنحاء العالم.

وقال مودي أمام فعالية "إن اكس تي" إن الهند أصبحت أرض الابتكارات اللامحدودة حيث تقوم بإيجاد حلول ميسورة التكلفة وتعرضها للعالم، بحسب وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا.

وأضاف مودي: "العالم يتابع بشغف الهند في القرن الحادي والعشرين. ويريد الناس من مختلف أنحاء العالم زيارتها وفهمها".

وتابع أن البلاد بدأت تبزغ كمركز تصنيع و"مصنع العالم".

وقال مودي "كان العالم يشير إلى الهند على مدار عقود على أنها مكتبه الخلفي. أما الآن أصبحت الهند المصنع الجديد للعالم، ونحن لم نعد مجرد قوى عاملة ولكننا أصبحنا قوى عالمية".

وقال رئيس الوزراء إن منتجات الدفاع الهندية المتزايدة تظهر قوة هندستها وتقنيتها للعالم.

وتابع مودي أن ريادة الهند في الكثير من القطاعات هي نتاج سنوات من العمل الجاد والسياسات الممنهجة.

وأضاف "قبل سنوات قليلة، قدمت رؤية الترويج للمنتجات المحلية والترويج للمنتجات المحلية للعالمية، للبلاد واليوم نرى هذه الرؤية تتحول إلى حقيقة".