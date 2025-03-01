مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا بالفيوم

لقي 4 أشخاص بالفيوم مصرعهم في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عائلتين بعزبة الموالك التابعة لمركز إطسا بالمحافظة، وتم نقل الجثث لمستشفى إطسا المركزي، وعلى الفور قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بالقرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين الصلع والغرابلين؛ لخلافات قديمة بينهما على قطعة أرض في بعزبة الموالك بدائرة المركز، وتجددت اليوم السبت، بالتشاجر بالشوم والعصا، وتطورت لتبادل إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع كل من "نصر الله .س .ع 17 سنة "، و3 آخرين، وإصابة سيدة تدعى " نوارة .أ .ع " 37 سنة، مصابة بطلق ناري بالقدمين.

وانتقل ضباط مباحث مركز إطسا، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من طرفيها وفرض كردون أمني داخل العزبة، ونقل جثث المتوفين لمشرحة المستشفى والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.