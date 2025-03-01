نتنياهو عن فيديو حماس لـ وداع المحتجزين: دعائي وحشي يدخل في إطار الحرب النفسية

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الفيديو الذي نشرته حركة حماس لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة هو فيديو دعائي ويدخل إطار الحرب النفسية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أصدرت منظمة حماس هذا المساء شريط فيديو دعائي وحشي آخر، يجبر فيه المختطفون لدينا على الانخراط في حرب نفسية. إسرائيل لن تردعها دعاية حماس"، علي حد زعمه.

وأضاف: "سنواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق من السبت، نشرت حماس مقطع فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيلييين في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي الفيديو، ظهر الأسرى وهم يودعون أحد المحتجزين قبل إطلاق سراحه في عملية التبادل بين إسرائيل وحماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن من ظهر في الفيديو هو المحتجز المحرر يائير هورن أثناء توديع شقيقه إيتان هورن ومحتجزين آخرين لايزالون في قطاع غزة.

كانت حماس قد أعلنت أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وجددت الحركة رفضها تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة التي تطرحها إسرائيل".