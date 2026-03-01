 الجزائر: الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان أثارت آمالا بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للمباحثات الإيرانية-الأمريكية - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 5:44 ص القاهرة
الجزائر: الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان أثارت آمالا بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للمباحثات الإيرانية-الأمريكية

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 5:12 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 5:12 ص

 دعت الجزائر، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" و "إعلاء روح المسؤولية"، تجنبا لتعريض منطقة الخليج لمزيد من مظاهر انعدام الأمن والاستقرار.

و أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - بأن المفاوضات التي تمت في إطار الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان أثارت آمالا كبيرة بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للمباحثات الإيرانية-الأمريكية، غير أن تعثر هذه المفاوضات، والذي يتجلى حاليا في تصعيد عسكري ذي عواقب غير متوقعة، أمر يبعث على بالغ الأسف".

وأضاف البيان أن الجزائر تعرب عن قلقها الكبير إزاء هذا التطور، و تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وإعلاء روح المسؤولية، تجنبا لتعريض منطقة الخليج لمزيد من مظاهر انعدام الأمن والاستقرار.


