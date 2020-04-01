 ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ حال هاجمت المصالح الأمريكية بالعراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ حال هاجمت المصالح الأمريكية بالعراق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
القاهرة - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:12 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستدفع ثمنا باهظا حال شنت هى أو وكلاؤها هجوما على القوات أو المصالح الأمريكية في العراق.

وأوضح ترامب في تغريدة له اليوم الأربعاء "بناء على معلومات، واعتقاد راسخ، تخطط إيران أو وكلاؤها بشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية أو الاثنين معا في العراق. إذا حدث، فإن إيران ستدفع ثمنا باهظا".

وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وايران عقب قيام القوات الأمريكية بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس في يناير الماضي قرب مطار بغداد الدولي.

وردت إيران بشن هجوم على قاعدة عين الأسد التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، ومنذ ذلك الوقت تعرضت قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية.

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