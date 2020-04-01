أعضاء إدارة «دايملر»الألمانية يتنازلون عن جزء من رواتبهم لمواجهة كورونا

يعتزم أعضاء مجلس إدارة شركة دايملر وأعضاء مجلس الإشراف، التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام بسبب التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لخطاب داخلي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء، وقد أوضح الخطاب أن قيادات الشركة ستتخلى أيضا عن جزء من رواتبها.

وبحسب الخطاب، سيتخلى أعضاء مجلس الإدارة عن 20 في المئة من رواتبهم في الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي، كما سيتخلى أعضاء مجلس الإشراف عن نسبة مماثلة.

وتم الاتفاق مع ممثلي أعلى ثلاثة مستويات قيادية في الشركة على تخلي العاملين في هذه المناصب عن 10% من رواتبهم للأشهر الثلاثة المقبلة.

وجاء في خطاب مجلس الإدارة برئاسة أولا كيلنيوس:" إبان الأزمة المالية 2009، طبقنا تدبيرا مشابها، ونحن نتوقع موافقة واسعة النطاق لأنه سيكون بمقدورنا أن نقدم إسهاما آخر لشركتنا".

كان الراتب السنوي الأساسي لكيلنيوس وصل في العام الماضي إلى أكثر من 3ر1 مليون يورو مع الأخذ في الاعتبار أنه كان قد تولى مهام منصبه في مايو الماضي.