الصين تبدأ إدراج حالات كورونا التي لا تظهر عليها أعراض في إحصاءاتها



بدأت الصين اليوم الأربعاء، إدراج حالات الإصابة بفيروس كورونا التي لا تظهر عليها الأعراض في إحصاءاتها اليومية، وذلك بعد الضغوط والقلق الواسع من أن عدم إحصاء هذه الحالات يرسم صورة غير دقيقة لتفشي المرض في الصين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة أنه تم رصد 130 حالة بدون أعراض خلال اليوم الماضي، وأن ما مجموعه 1367 حالة إصابة بدون أعراض تخضع للملاحظة الطبية.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 36 إصابة ظهرت عليها أعراض وسبع وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأشارت إلى أن حالة واحدة من الإصابات الجديدة وستة من الوفيات تم تسجيلهم في مقاطعة هوبي، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس. كما أشارت إلى أن 35 حالة من الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

وأعلنت الصين أمس أنها ستبدأ في الكشف عن عدد الأشخاص الذين تظهر الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال. وخلال كل الفترة الماضية، لم يكن يتم إدراج مثل هذه الحالات في البيانات اليومية للحكومة حول أعداد الإصابات.

وتختلف هذه المنهجية عن تلك المتبعة في دول مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، حيث يتم إدراج جميع المرضى الذين تثبت إصابتهم بالفحوصات في الإحصاءات اليومية للإصابة بالفيروس.

وغيرت بكين منهجيتها بعد ضغوط من الخارج ومن الصينيين أنفسهم. ويعتقد العلماء أن المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمكنهم أيضا نقل العدوى إلى الآخرين.

وحتى اليوم، أعلنت الصين تسجيل 81554 إصابة بكورونا توفيت منها 3312 حالة، بينما تعافت 76238 حالة.