 انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران - بوابة الشروق
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انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:15 ص

انطلقت اليوم الجمعة الجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بحسب ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات في أول مارس الماضي، حيث تمكن 245 مرشحا من دخول المجلس، وتحدد الجولة الثانية مصير المقاعد الـ 45 المتبقية، في 22 دائرة انتخابية تشمل العاصمة طهران.

وشارك 41% فقط من الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات الجولة الأولى مقارنة بـ  42% في عام 2020، وبلغت نسبة المشاركة في العاصمة طهران نحو 24% فقط.

يشار إلى أن عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق الانتخاب يبلغ 61 مليونا و172ألفا.


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