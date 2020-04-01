ميركل تطالب الألمان بعدم الخروج في عيد الفصح: «الوباء لا يعرف الأعياد»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يجب على الناس في ألمانيا الامتناع عن السفر والزيارة خلال عطلة عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، ومددت قيود الخروج حتى 19 أبريل الجاري.

وأضافت ميركل - في تسجيل تلفزيوني اليوم الأربعاء - أنه يجب على الأشخاص في ألمانيا أيضًا التكيف مع قيود الاتصال الصارمة في عيد الفصح، حيث ترغب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تمديد القواعد الحالية بسبب أزمة على الأقل حتى 19 أبريل.

جاء ذلك عقب إعلان المستشارة أنجيلا ميركل عن مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية.

وتابعت ميركل قائلة: "هذا يعني أن التوصية العاجلة من السياسيين بإبقاء الاتصالات الخاصة عند الحد الأدنى تنطبق أيضًا على عيد الفصح"، لافتة إلى أن المواطنين مطالبون بتجنب الرحلات الخاصة والزيارات من الأقارب.

وقالت: "نعم أنا على يقين أن عيد الفصح مناسبة هامة لتبادل الزيارت بين الأصدقاء والأقارب ولكن يجب أن يكون الأمر مختلفًا هذا العام، الوباء لا يعرف الأعياد".