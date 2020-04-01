روسيا تعلن وفاة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس في العاصمة موسكو



وأشار المركز، وفقًا قناة «روسيا اليوم»، إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 61 و74 عامًا، بينهم 4 حالات خاضعين للتنفس الاصطناعي، موضحًا أن جميع المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية مختلفة، بما فيها أمراض القلب والرئة والسكري.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بلوع عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا إلى 2337 حالة، شملت 1613 حالة بموسكو، مع وصول عدد الوفيات إلى 17 حالة، وتعافي أكثر من 120 شخصًا.