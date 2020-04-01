«سيات» تبدأ إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي في إسبانيا

بدأت شركة "سيات" الإسبانية المملوكة لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أن مصنعها الرئيسي في مدينة مارتوريل الإسبانية بدأ في إنتاج هذه الأجهزة، موضحة أن نحو 150 عاملا يستخدمون حاليا أحد خطوط تجميع سيارات "سيات ليون" في إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الشركة أن هذا الأمر تطلب إعادة تجهيز كبيرة في المصنع، مؤكدة عزمها "الإسهام في تخفيف العبء على النظام الصحي الإسباني المتضرر بشدة حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على تصريح بتداول هذه الأجهزة.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي ثاني أكثر دولة متضررة من جائحة كورونا في أوروبا عقب إيطاليا.

وهناك حاجة كبيرة على مستوى العالم إلى التقنيات الطبية لمواجهة الجائحة. وتعتزم شركات في ألمانيا من خارج مجال التقنيات الطبية الدخول أيضا إلى هذا المجال لدعم المستشفيات بالتقنيات اللازمة في ظل عدم توفرها بالقدر الكافي لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا المستجد.

وتدرس "فولكسفاجن" أيضا إنتاج أجزاء ومواد بلاستيكية لأجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد، كما تتيح شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية إمكاناتها في الطابعات ثلاثية الأبعاد لهذا الغرض.

وفي الولايات المتحدة، تعتزم شركة "فورد" للسيارات ومجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية إنتاج 50 ألف جهاز تنفس اصطناعي في غضون مئة يوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبق قانونا مخصصا لفترات الحرب لإجبار مجموعة "جنرال موتورز" على إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي.