 إيطاليا تحظر وصول سفن الرحلات البحرية إلى فينيسيا - بوابة الشروق
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إيطاليا تحظر وصول سفن الرحلات البحرية إلى فينيسيا

وكالات:
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 3:02 م
أعلنت الحكومة الإيطالية، حظر وصول سفن الرحلات البحرية نهائيا إلى المنطقة المحيطة بوسط مدينة البندقية (فينيسيا) وخصصت 2.2 مليون يورو لبناء نقاط إرساء خارج بحيرة فينيسيا.

وأعلن وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، الخبر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشيدا بهذا الحظر ووصفه بأنه "قرار عادل ننتظره منذ سنوات"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار فرانشيسكيني، إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو".

وسيتم الآن البحث عن مقترحات لبناء أرصفة لسفن الركاب الكبيرة وسفن الحاويات للرسو خارج المياه المحمية للبحيرة، بعيدا عن المواقع التاريخية بالمدينة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أقل من أسبوع من إعلان إيطاليا حظرا مؤقتا على الطرادات العملاقة من الالتحام أو الإبحار بالقرب من المركز التاريخي لمدينة البندقية، ما أدى إلى تحويل سفن الركاب الكبيرة إلى ميناء مارجيرا الصناعي، على بعد حوالي 10 كيلومترات في البر الرئيسي.

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