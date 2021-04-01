 مقتل 3 من أفراد الشرطة في حادث تحطم مروحية جنوبي أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 من أفراد الشرطة في حادث تحطم مروحية جنوبي أفغانستان

د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 11:08 ص

قال رئيس مجلس إقليم هلمند الواقع جنوبي أفغانستان، إن ثلاثة من أفراد الشرطة، بينهم ضابط، قتلوا في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" في الإقليم مساء أمس الأربعاء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن رئيس مجلس الإقليم، عطا الله أفغان القول، إن الحادث وقع بعدما أقلعت المروحية من منطقة جيريشك، ثم تحطمت لدى هبوطها في منطقة نهر السراج بالإقليم، بسبب مشكلة فنية.

وقال مصدران آخران إن هناك سبعة من عناصر الأمن أصيبوا في الحادث.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الأفغانية من طراز "بلاك هوك"، هبطت اضطراريا في منطقة نهر السراج.

وأضافت: "لحسن الحظ، لم يصب أحد" في الحادث، مضيفة أنها "سوف تحقق في الواقعة".

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