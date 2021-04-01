ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% حتى الساعة 07:10 بتوقيت نيويورك اليوم الخميس، مقارنة بنفس التوقيت أمس الثلاثاء، لتصل إلى 5ر30 مليون إصابة.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، بواقع 67ر3 مليون إصابة، ولم يتغير العدد كثيرا مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ميتشيجان زيادة بنسبة 1% في الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 746 ألفا و351 حالة، وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 146 وفاة.