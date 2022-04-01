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ماليزيا تعلن أن بعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 11:23 م
أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة أن بعد غد الأحد الموافق الثالث من أبريل هو غرة شهر رمضان فى البلاد .

ونقلت صحيفة " نيو ستريتس تايمز " الماليزية على موقعها الإلكترونى عن حامل الأختام الملكية سيد دانيال سيد احمد قوله فى بيان بثه التلفزيون الماليزى إن " السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه " ملك ماليزيا أقر إعلان تحديد بدء شهر الصوم بموافقة حكام الولايات الماليزية .

وكانت إندونيسيا قد أعلنت اليوم الجمعة ان بعد غد الأحد الموافق الثالث من أبريل هو الاول من شهر رمضان للعام الهجرى 1443 فى البلاد

ونقل موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإلكترونى عن وزير الشؤون الدينية الإندونيسى ياقوت خليل قوماس قوله بمقر وزارة الشؤون الدينية بجاكرتا ، إنه بعد النظر فى الحسابات الفلكية وعدم رؤية لجان الاستطلاع الشرعية لهلال شهر رمضان، فقد ثبت لدى اجتماع "الاثبات" الذى يحدد بدء شهر رمضان ، أن اول ايام شهر الصوم فى البلاد هو بعد غد الأحد.

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