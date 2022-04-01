السبت أول أيام شهر رمضان في 5 دول بالخليج والأحد في سلطنة عمان والأردن

أعلنت السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت غرة شهر رمضان المبارك.



وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم الجمعة وقررت أن يوم غد السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.



كما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وقالت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت إن غدا السبت هو أول أيام رمضان.



وأعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن غدا السبت الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان اليوم عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك، وعليه يكون يوم غدٍ السبت المُتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون بعد غدٍ الأحد هو غرة شهر رمضان المُبارك.



وأعلن مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية أقامتها دائرة الافتاء العام مساء اليوم الجمعة، أن يوم بعد غد الأحد، الموافق الثالث من شهر نيسان/ أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.