وليد الكرتي: مباراتنا أمام فيوتشر من أهم مواجهات الموسم

قال المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز، إن مباراة فيوتشر في ختام دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، واحدة من أهم لقاءات الموسم الحالي، خاصة وأنها تحسم اسم الفريق المتأهل للدور ربع النهائي، ومتوقعا أن يكون الفائز بتلك المباراة هو أحد طرفي المباراة النهائية، ومن الممكن أن يكون هو صاحب اللقب في النهاية في ظل قوة الفريقين وامتلاكهما العناصر التي تمنحهما الأفضلية في المواجهات القارية.

أشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المباراة هامة وصعبة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كان حريصا على دارسة المنافس بالصورة المطلوبة، موضحا أن الجميع لديهم الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان بطاقة العبور للمرحلة المقبلة، خاصة وأن النادي هدفه هذا الموسم هو حصد أكثر من بطولة من الممكن تحقيقها.

شدد على أن المباريات الثلاثة الأخيرة لم تكن النتائج فيها على المستوى المأمول ولكن الفريق تعاهد على الفوز لأن مواجهة فيوتشر لا تحتمل أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز، وبالتالي اللاعبون تعاهدوا على الفوز ومواصلة مشوار البطولة، والهدف واضح وهو التتويج بأول بطولات النادي في الموسم الجاري.