حددت هيئة مكافحة الفساد في إندونيسيا، اليوم السبت، هوية 10 مشتبه بهم في قضية فساد، تتعلق ببدل عمل موظفي وزارة الطاقة والموارد المعدنية، خلال العام المالي 2020-2022، بيد أنها لم تكشف بعد عن هويتهم، حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست".

وقال مدير التحقيقات في الهيئة أسيب جنتور راهايو، إنه "بناء على التحقيقات الأخيرة في القضية، من المحتمل أن يكون هناك 10 مشتبه بهم في القضية، يشتبه في أنهم ضمن صفوف الإدارة المالية بالوزارة".

وأضاف أن المشتبه بهم ارتكبوا جرائمهم عن طريق الخطأ المتعمد في كتابة مقدار "البدل الشخصي للموظفين".