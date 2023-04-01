 إندونيسيا.. مكافحة الفساد تحدد 10 مشتبه بهم في قضية فساد بوزارة الطاقة - بوابة الشروق
السبت 1 أبريل 2023 11:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

إندونيسيا.. مكافحة الفساد تحدد 10 مشتبه بهم في قضية فساد بوزارة الطاقة

د ب أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 11:17 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 11:17 م

حددت هيئة مكافحة الفساد في إندونيسيا، اليوم السبت، هوية 10 مشتبه بهم في قضية فساد، تتعلق ببدل عمل موظفي وزارة الطاقة والموارد المعدنية، خلال العام المالي 2020-2022، بيد أنها لم تكشف بعد عن هويتهم، حسبما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست".

وقال مدير التحقيقات في الهيئة أسيب جنتور راهايو، إنه "بناء على التحقيقات الأخيرة في القضية، من المحتمل أن يكون هناك 10 مشتبه بهم في القضية، يشتبه في أنهم ضمن صفوف الإدارة المالية بالوزارة".

وأضاف أن المشتبه بهم ارتكبوا جرائمهم عن طريق الخطأ المتعمد في كتابة مقدار "البدل الشخصي للموظفين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك