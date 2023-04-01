الصين تدعو الدول المسلحة نوويا إلى الحد بشكل فعال من خطر اندلاع حرب نووية

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جينج شوانج، يوم الجمعة، إن الصين تدعو كل الدول المسلحة نوويا إلى الحد بشكل فعال من خطر اندلاع حرب نووية.

وقال شوانج، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول تهديدات السلم والأمن، إن "الثقة والتعاون المتبادلين بين الدول الكبرى هما الضمان الأساسي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف جينج، أنه في يناير الماضي، أصدر قادة الدول الخمس المسلحة نوويا بيانا مشتركا للتأكيد على أن الحرب النووية لا يمكن أن ينتصر فيها أحد ولا يجب خوضها، وجددوا التأكيد على أن الأسلحة النووية ليست موجهة ضد بعضهم البعض أو ضد أي دولة أخرى، "وعلى خلفية العلاقات المتوترة الحالية بين الدول المسلحة نووية، تبرز الأهمية الخاصة لهذا البيان التاريخي".

وتابع السفير الصيني "الصين تدعو كل الدول المسلحة نوويا إلى الالتزام برؤية البيان والحد بشكل فعال من خطر اندلاع حرب نووية وتجنب أي نزاع مسلح بين الدول المسلحة نوويا".

وأشار جينج إلى أن الأسلحة النووية هي "سيف دموقليس معلق فوق رؤوسنا"، موضحا أن موقف الصين بشأن قضية الأسلحة النووية "كان واضحا وثابتا".