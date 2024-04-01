نقابة المعلمين بسمالوط تنظم حفلا لتكريم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء

نظمت نقابة المعلمين، بمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، حفلها السنوى لهذا العام، لتكريم المعلمات المثاليات في عيد الأم، وأمهات شهداء القوات المسلحة بالمركز، والقيادات النسائية من مديري المدارس، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، بحضور الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور اسلام جامع، ثم السلام الجمهوري، وقُدم العديد من الأغاني الوطنية والأغاني الخاصة بالأم، وذلك احتفالا بالأمهات.

ترأس الحفل، خيري فؤاد نقيب معلمين سمالوط وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائبان محمد نشأت العمدة مجدى ملك أعضاء مجلسى النواب، رنا رؤوف شادى، عضو مجلس النواب، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة سمالوط التعليمية، والقس داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، وربيع نصر رئيس مجلس امناء الإدارة ، محمد على عبد المنعم عضو نقابة الإعلاميين.

وشمل الحفل، تكريم 15 من الأمهات المعلمات المثاليات، و6 أمهات اسر شهداء القوات المسلحة، وتكريم لأسرة الراحلة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة، وتكريم لمدرسة سمالوط الثانوية بنات القديمة والجديدة، وعددا من المتفوقين في الأنشطة، كما تم تكريم الدكتوره آمال عبد الغني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وعضو القومي للمرأة، وابتسام الريدي

. من جانبه، قال خيري فؤاد، إن الدولة حملت على عاتقها تمكين المرأة والتى يهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن هذا التكريم ثانوى وسيظل ثانوى كهدية بسيطة تذكارية لدورهن في الحياة التعليمية والسياسية.