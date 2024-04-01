وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا لتعريف الطلاب بمنح هيئة فولبرايت الأمريكية

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بالعديد من المدارس الفنية، وذلك لتعريف الطلاب بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الأمريكية، وبحضور عادل المغربي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد الحمزاوي، مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

وأوضح بيان أصدره محمد رمضان غريب، اليوم، أن ذلك جاء لدعم منظومة التعليم الفني والذي يوضع على طاولة الاهتمام سواء على مستوى الدولة أو داخل المحافظة باعتباره القطاع الأهم الذي يساهم في دعم القطاعات الصناعية وتنمية مهارات الشباب، هذا إلى جانب عرض المنح التي تقدمها الهيئة للشباب في مسارهم المهني من خلال إطلاق برامج الزمالة والماجستير بالجامعات الأمريكية.