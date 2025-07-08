إبراهيم عادل يرفض عرضًا مغريًا رغم موافقة بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب إبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز، رفض عرضًا مغريًا، من نادي الجزيرة الإماراتي الذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الغندور، وفقًا لمصادره، على أن نادي بيراميدز، تلقى عرضًا مغريًا من نادي الجزيرة الإماراتي، بشأن ضم اللاعب اللاعب إبراهيم عادل، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور، إن اللاعب إبراهيم عادل، تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وصل قيمته إلى 5 مليون دولار.

وأوضح، أن نادي بيراميدز رحب بالعرض ووافق على رحيل إبراهيم عادل، خاصة أن النادي يضع مبلغ «4 مليون دولار» كشرط أساسي من أجل رحيل اللاعب.

وشدد على: «رغبة إبراهيم عادل هي من تعرقل إتمام الصفقة، حيث أن رغبة إبراهيم الأولى هي الاحتراف إلى أوروبا، وليس الانتقال إلى الخليج. حتى الآن أكبر عرض وصل لنادي بيراميدز من قبل الأندية الأوروبية قيمته 1.5 مليون دولار، وهو رقم مرفوض بالنسبة لإدارة النادي».