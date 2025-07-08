ترامب يدعو لإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا بعد تعليق الشحنات الحيوية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من قراره تعليق تسليم شحنات حيوية إلى كييف.