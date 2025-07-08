 ترامب يدعو لإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا بعد تعليق الشحنات الحيوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يدعو لإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا بعد تعليق الشحنات الحيوية


نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 3:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 3:31 ص

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من قراره تعليق تسليم شحنات حيوية إلى كييف.


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