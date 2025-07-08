ترامب يدعو لإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا بعد تعليق الشحنات الحيوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من قراره تعليق تسليم شحنات حيوية إلى كييف.