حصاد القمح بجنوب سيناء وسط فرحة بين المزارعين لزيادة إنتاجية الفدان

تعد جنوب سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في حصاد محصول القمح، نظرًا لطبيعة مناخها الحار الذي يساعد على نضج المحصول بسرعة، وبدء المزارعين في حصاد القمح وسط فرحة كبيرة لارتفاع إنتاجية الفدان مقارنة بالأعوام الماضية.



قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن موسم حصاد ودراس الذهب الأصفر كما يطلق عليه المزارعون، بدأ بالفعل بمدن طور سيناء ورأس سدر، وتحرص القوافل الزراعية على التواجد مع المزارعين لتقديم التوعية والإرشاد، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة عند القيام بعمليتي الحصاد والدراس حفاظًا على الإنتاج وعدم هدره.



وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الإثنين، أن المزارعين أصبحوا لديهم الوعي الكافي بآليات زراعة القمح، خاصة مع انتشار القوافل الإرشادية داخل المزارع منذ بداية موسم زراعة القمح حتى الحصاد، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان عامًا بعد الآخر، وهذا ساعد وشجع المزارعين على التوسع في زراعته هذا العام.



وأشار إلى أنه تضاعفت مساحات زراعة القمح على أرض المحافظة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبلغت المساحة 800 فدان بعدما كانت 392 العام الماضي، مع زيادة إنتاجية الفدان أيضًا.



وعن الإرشادات الخاصة بالحصاد، قال إن الحصاد لابد أن يكون خلال الفترة المسائية، أو في الصباح الباكر، حتى يكون هناك نسبة رطوبة في السنبلة لتساعد على حمايتها من الانكسار، وتلافي فرط الحبوب الذى يزيد من نسبة الفاقد، ولابد من وضع بساط، أو أي حافظة بلاستيكية تحت المحصول عند الدراس لتقليل نسبة الفاقد من الحبوب وزيادة وتعظيم الإنتاجية.



وأضاف أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة لبدء توريد القمح، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتسهيل الإجراءات اللازمة لأعمال التوريد، لتشجيعهم المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام.