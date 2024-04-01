نائب المستشار الألماني: إمدادات الطاقة مضمونة رغم إغلاق محطات عديدة تعمل بالفحم

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن إمدادات الطاقة في ألمانيا أصبحت أكثر استقلالية مما كانت عليه قبل الأزمة، وأن هذه الإمدادات مضمونة حتى بعد إيقاف تشغيل العديد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هابيك اليوم الاثنين: "العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي كانت لا تزال متصلة بالشبكة كإجراء احترازي على مدار العامين الماضيين، أصبحت الآن غير ضرورية ويمكن إخراجها من الشبكة بشكل نهائي".

وتابع هابيك أن أسعار الكهرباء والغاز تراجعت على نحو ملحوظ وأن الكهرباء "يتم توليد أغلبها في الوقت الراهن من مصادر نظيفة وصديقة للمناخ"، وذلك بفضل توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.

يذكر أنه مع مطلع الشهر، تم إيقاف تشغيل العديد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا بشكل نهائي. وكانت شركتا الطاقة "آر دبليو إي" و"ليج" أكدتا أمس الأحد أن مجموع المحطات التي تم إغلاقها في منطقة حوض التعدين على نهر الراين غرب ألمانيا وولاية براندنبورج شرق ألمانيا، بلغ سبع محطات.

كما ذكرت وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين، استنادا إلى بيانات الوكالة الاتحادية للشبكات، أنه تم بالإضافة إلى ذلك إيقاف تشغيل ثماني محطات صغيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء من الفحم الحجري بقدرة إجمالية تبلغ 1.3 جيجاوات، ونوهت بأن هذه المحطات كانت تقوم بتوليد الكهرباء بشكل مؤقت خلال السنتين الماضيتين بغرض التقليل من استهلاك الغاز.

وكانت ألمانيا تخطط لإغلاق جميع المحطات في وقت سابق، غير أن الحكومة الألمانية قررت بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا الاستعانة بعدة محطات لفترة أطول مما كان مخططا لها أو استدعاءها من احتياطي الإمدادات لاستخدامها في توليد الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي.