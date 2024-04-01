«المداح أسطورة العودة» الحلقة 22: فتحي عبد الوهاب يحاول إغواء هبة مجدي

عرضت اليوم الحلقة الـ 22 من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وبدأت الحلقة بعودة نجل منال لها مرة أخرى ( دنيا عبد العزيز) وذلك بسبب صابر ( حمادة هلال) ولكن تشك منال وزين ( محمد عز) في صابر أنه هو السبب في خطف الطفل.

تأتي مكالمة لصابر ( حمادة هلال) لمكان الورث ليأخذة، ويذهب لمكان في الصحراء ويقابل سميح ( فتحي عبد الوهاب) وتامر شلتوت، ويهددوا أنه لن يتخلص منهم ولا يوجد سبيل للقضاء عليهم.

وتنتهي أحداث الحلقة بمحاولة إغواء وتمثيل بالحب من سميح ( فتحي عبد الوهاب) على رحاب ( هبة مجدي).

مسلسل "المداح أسطورة العودة" تدور أحداثه حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

"المداح أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبه مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.