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تفقد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي بالمنيا، خلال جولة تفقدية على محطات الوقود والموقف العمومي في مدينة مطاي، للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتوافر سيارات الأجرة بالمواقف للمواطنين.

ورافقه في الجولة فضل الجبالي نائب رئيس المركز ومدير إدارة المواقف.

وشملت جولة رئيس المركز مواقف المنيا وموقف الغروب، وجرى التأكد من التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع استيكر تعريفة للمركبات.

وناشد فخري، كل المواطنين، عدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير.

كما شدد على تسعيره التوك توك داخل المدينه ووضع الاستيكرات بتعريفة الأجرة على التكاتك المختلفة.

وأكد المهندس حامد فخري على الالتزام بالتعريفة المقررة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وجه بالمتابعة الدورية لكل المواقف ومحطات الوقود للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة للوقود والمسارات المقررة بجميع وسائل المواصلات.