محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات فى طنطا

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع محيط السيد البدوي، شارع المديرية، شارع سعيد، كورنيش طنطا، شارع سكة المحلة، شارع الجلاء بمدينة طنطا.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

كما أكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.