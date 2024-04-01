من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الاثنين، اجتماعا افتراضيا (عبر مكالمة فيديو جماعي) لمناقشة مقترحات إدارة بايدن البديلة لاجتياح الاحتلال لرفح، وفقا لما صرح مسئولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألغى الاجتماع الذي كان مقررا عقده الأسبوع الماضي، احتجاجا على عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقالت إدارة بايدن إن العملية في رفح يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وكانت أمريكا طرحت على إسرائيل مقترحا بديلا لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، وهو شن غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات.