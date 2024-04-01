انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون صوك يول، للأسبوع الخامس على التوالي إلى نحو 36%، مع بقاء أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات العامة المقررة في العاشر من أبريل الجاري، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" وشمل ألفين و509 من المواطنين الكوريين البالغين في أنحاء البلاد خلال الفترة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة الماضي، أعرب 3ر36% من المشاركين عن تأييدهم لطريقة تعامل الرئيس يون مع شئون الدولة، بانخفاض 2ر0 نقطة مئوية عن الأسبوع الأسبق، بينما أعرب 7ر60% من المشاركين عن عدم رضائهم عن الرئيس، بزيادة 6ر0 نقطة مئوية.

وانخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي على مدار خمسة أسابيع متتالية منذ أن وصلت إلى 9ر41% في الأسبوع الرابع من فبراير.

ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95% مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.