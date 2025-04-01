الكرملين‭:‬ بوتين منفتح على استعادة العلاقات بين روسيا وفنلندا

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على فكرة استعادة العلاقات بين هلسنكي وموسكو، التي اتهمت فنلندا بخفض مستوى العلاقات إلى "ما يقرب من الصفر" بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وانضمت فنلندا، التي تشترك مع روسيا في حدود بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال الأطلسي العسكري في 2023 وهو ما اعتبرته موسكو في ذلك الوقت خطأ تاريخيا خطيرا.

وأغلقت فنلندا الحدود البرية مع روسيا في العام نفسه، متهمة موسكو باستخدام الهجرة كسلاح ضدها، وهو ما نفاه الكرملين، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت الحكومة الفنلندية العام الماضي تمديد إغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا إلى أجل غير مسمى.

كان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد أشار مرارا إلى ضرورة التشدد مع روسيا وأخذ التهديد الذي يقول إنها تشكله على محمل الجد.

لكن ستوب قال أمس الاثنين لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن هلسنكي بحاجة إلى "الاستعداد الذهني" لاستعادة العلاقات مع روسيا في مرحلة ما.

وذكر ستوب، أن توقيت أي تقارب سيتوقف على موعد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، لكنه قال إنه "لا يمكن إنكار" أن روسيا ستبقى دائما جارة فنلندا.

وردا على سؤال حول تصريحات ستوب قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن البلدين كانا يتمتعان بعلاقات قوية مع روسيا قبل أن تقرر فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بيسكوف "لم يكن لدينا أي مشاكل معهما على الإطلاق. كان هناك تعاون مفيد للطرفين. وحصلت شركات البلدين على أرباح وامتيازات بسبب هذا التعاون". واتهم بيسكوف هلسنكي وستوكهولم "بسحب البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي إلى أراضيهما".

وتابع قائلا: "فضلت كل من فنلندا والسويد خفض هذه العلاقات إلى الصفر تقريبا. وهذا، للأسف، هو الوضع المحزن للعلاقات الذي نشهده الآن".

وأضاف "لكن الرئيس بوتين قال مرارا إن بلادنا منفتحة على تطبيع العلاقات مع أولئك الذين يرغبون في ذلك".