جماهير الأهلي تتوافد على ستاد القاهرة قبل ساعات من مواجهة الهلال

بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى ستاد القاهرة الدولي لدعم ومؤازرة الفريق قبل ساعات من مباراته أمام الهلال السوداني، المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي، من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.