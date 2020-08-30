قفزة هائلة بواقع 569% في نسبة تسجيل السيارات الجديدة في فرنسا خلال أبريل

شهدت فرنسا قفزة كبيرة في أعداد السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في البلاد خلال شهر أبريل الماضي، وصلت إلى 569%، بواقع 140 ألفا و428 سيارة، في ارتفاع هائل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما أدت جائحة كورونا إلى إغلاق مصانع ومعارض بيع السيارات.



وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة منتجي السيارات في فرنسا، تراجع عدد السيارات التي تم تسجيلها الشهر الماضي بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، مما يعني أن سوق السيارات لم تحقق بعد العودة إلى مستويات ما قبل تفشي الجائحة.



وارتفعت مبيعات السيارات في فرنسا الشهر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في أعقاب التراجع الكبير العام الماضي بسبب الجائحة. وكانت المبيعات زادت بنحو بثلاثة أمثال في مارس.