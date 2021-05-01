 رويترز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا ترى ضمانة لنجاح محادثات ملف إيران النووي - بوابة الشروق
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رويترز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا ترى ضمانة لنجاح محادثات ملف إيران النووي

وكالات:
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 9:20 م

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا "لا ترى ضمانة بأي حال لنجاح مفاوضات فيينا"، مضيفا أنه "لا شيء مستحيل" على الرغم من ذلك.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الثلاثي الأوروبي "كان لديه أمل في إحراز مزيد من التقدم في مفاوضات فيينا هذا الأسبوع".

وأضاف: "كان لدينا أمل في إحراز مزيد من التقدم في مفاوضات فيينا هذا الأسبوع... لكن ما زال ينبغي علينا التوصل لتفاهم على القضايا الأكثر حرجا في المحادثات".

وتابع: "لا يزال هناك الكثير لنفعله في مفاوضات فيينا، والوقت أمامنا ضيق".

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران. وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

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