الأردن يسجل 35 وفاة و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 35 وفاة و 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8871 والإصابات إلى 712 ألفا و77.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 18 ألفا و 196 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 166 حالة، فيما غادرت 141 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 2507 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 685 ألفا و 10 حالات.

وأضاف الموجز أن 9 آلاف و472 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6 ملايين و 714 ألفا و 356 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 43ر7 بالمئة.