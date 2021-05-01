مقتل 18 على الأقل إثر اندلاع حريق بمستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 في الهند

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم 16 مريضا بفيروس كورونا، حتفهم جراء حريق اندلع بمستشفى في ولاية جوجارات بغربي الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حسبما ذكرت الشرطة.

واندلع الحريق في مستشفى "باتيل ويلفير" الذي يديره القطاع الخاص، وهو مستشفى مخصص لعلاج مرضي كوفيد-19، في منطقة بهاروش.

وقال رئيس شرطة المنطقة راجندراسينج تشوداساما عبر الهاتف "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، توفي في الحريق 16 مريضا واثنين من طاقم التمريض. وتمكن عمال المستشفى ورجال الإطفاء من إنقاذ حوالي 32 مريضا وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة".

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19، وتم إخماده في غضون ساعة.

وقالت الشرطة إنه في حين أن معظم الوفيات كانت بسبب إصابات الحروق والاختناق، ربما يكون بعض المرضى قد لقوا حتفهم أثناء إنقاذهم من أجنحة المستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه، حيث أمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في الحادث وأعلنت عن صرف تعويضات لأسر الضحايا.