صلاح يوضح أسباب تراجع ومعاناة ليفربول في الموسم الحالي بالبريميرليج

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن أسباب معاناة وتراجع مستوى الريدز في الموسم الحالي بعد تتويجهم بلقب البريميرليج العام الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول الحوار الذي أجراه صلاح مع «Premier league productions» وتحدث فيه عن أسباب تراجع مستوى ليفربول في الموسم الحالي، قائلًا:" لا أريد أن أعطي اعذارًا لكنني أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد، ثم تعرضنا لبعض الإصابات وكافحنا أيضًا من أجل الفوز ببعض المباريات ولكن كل هذه الأشياء هى جزء من لعبة كرة القدم".

وأضاف:" لا أريد أن أشير بإصبعي إلى بعض النقاط، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل ولكن هذا جزء من اللعبة، كنا غير محظوظين، لذلك دعونا ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، ثم نفكر في الفوز بالدوري الموسم المقبل مرة أخرى".

وحول ما إذا كان السبب وراء تراجع ليفربول هو أسلوب لعب الفريق في الموسم الحالي، أجاب صلاح:" لا أعتقد ذلك، إذا نظرت إلى المباريات وعلى سبيل المثال المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل، صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل، الأمر لا يتعلق بالحدة لأننا مازلنا نستطيع الوصول لحارس المرمى، ولا يزال بإمكاننا إهدار الفرص، بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، وكنا في بداية جدول المسابقة، ثم بدأنا في التراجع، وهذا يفسر وضعنا الحالي في جدول المسابقة".

وأجاب صلاح عن غياب فاعلية لاعبي ليفربول أمام المرمى، قائلًا:" لا أعلم..أعتقد ربما بسبب بعد مباراة كريستال بالاس بدأنا في التعادل وفقد النقاط، ولربما فقد بعض اللاعبين ثقتهم في أنفسهم في تسجيل الأهداف، لكنني لا أعني أي شئ سئ بشأن زملائي في الفريق، أنا فقط أقول أنه ربما يكون هذا جزءًا من السبب، ولكنني أعتقد أنه جزء من اللعبة".

وواصل:" تهدر الفرصة وتحتاج إلى الاستمرار ومواصلة التقدم إلى الأمام من أجل الفرصة التالية، ولكي يكون لديك تلك العقلية، فستسجل حتمًا الأهداف، وستأتي على أي حال، لكنني أعتقد أننا خضنا بعض المباريات في ظل الضغوطات بضرورة تحقيق الفوز الأن، وأعتقد أن هذا أثر علينا في المباراة".

وأشار:" أعتقد أن هذا حدث بسبب أننا بدأنا الموسم جيدًا، والجميع كان يقول أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى، ومنذ أن بدأنا في إهدار النقاط بدأنا في الشعور بالضغوط أكثر، وشعرنا بأننا سنخسر البريميرليج، وتزايدت الضغوط، وعانينا من الإصابات بفقد هندرسون وفابينيو في مركزيهما، وبالطبع فقدنا قلب الدفاع، لذلك كان من الصعب علينا التعامل مع هذا الوضع، ولكن هذه هى كرة القدم وعليك تقبل كل شئ".