عودة أكثر طريق لقطارات الشحن ازدحاما في أوروبا للعمل بعد انهيار أرضي

تم استئناف السفر عبر السكك الحديدية في جانبي نهر الراين في ألمانيا، بعد أن أدى انهيار أرضي إلى إغلاق أكثر طرق الشحن ازدحاما في أوروبا، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة لقطارات السكك الحديدية اليوم السبت.

وكان تساقط الأمطار قد تسبب في توقف السفر بالقطارات على طول الجانب الأيمن من النهر في غرب ألمانيا، قبل سبعة أسابيع.

وبدأت القطارات في السير مرة أخرى صباح اليوم السبت، على طول مسار واحد في وادي الراين الأعلى الأوسط.

ومازالت العمليات تجرى لإزالة الأنقاض من المسار الآخر، الذي من المقرر إعادة افتتاحه في التاسع من مايو.