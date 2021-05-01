أفغانستان تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 60 ألفا و122 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ألفين و637 حالة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في عموم البلاد قد ارتفع إلى 53 ألفا و272 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 66 حالة تعاف على مدار الـ24 ساعة الماضية.. فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد 4 آلاف و213 حالة.