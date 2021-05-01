فلسطين: إصابتان برصاص الاحتلال في قلقيلية واعتقال 6 شبان بالقدس

أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز الميسل للدموع، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم السبت، التي خرجت مناهضة للاستيطان ومطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 18 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية -لم تسمها- القول إن شابين أصيبا بالأعيرة الأسفنجية في منطقة الظهر، فيما أصيب العشرات بالاختناق بينهم أطفال، خلال قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 4 شبان مقدسيين بعد الاعتداء وقمع المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان وتهجير السكان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن الأهالي تجمعوا في مسيرة جماهيرية حاشدة بحي الشيخ جراح ضد تهجير 7 عائلات مقدسية، وتسليم منازلها للمستوطنين مطلع الشهر المقبل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة، وذلك لدى محاولتهما الوصول إلى كنيسة القيامة من أجل الصلاة، فقام جنود الاحتلال بالاعتداء عليهما واعتقالهما.

وأفادت "وفا" نقلا عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت بشكل وحشي أحد الشبان، فيما كبلت الآخر واقتاتهما إلى مركز توقيف القشلة في البلدة القديمة.