الأردن وكوسوفو يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا-شوارتز، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد الوزيران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الحرص المشترك على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وأهمية ترجمتها إلى تعاون أوسع في المجالات المختلفة.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، الجهود المبذولة لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القُدسيّ الشريف.

وأكّد الصفدي أن احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم هو السبيل لاستعادة التهدئة، مشيرا إلى ضرورة بذل جهود مكثفة وحقيقية للتقدم نحو تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين.

واستعرض الوزيران الأوضاع في منطقة البلقان، وأكّدا ضرورة تكاتف الجهود لضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية من العالم.